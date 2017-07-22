Жемалетдинов: климат не очень понятный — то душно, то как будто дует кондиционер

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями от первого тайма матча с «Зенитом» во втором туре РФПЛ. Казанцы ведут со счётом 1:0 благодаря голу Жемалетдинова. Игра проходит на стадионе «Санкт-Петербург».
«Этот гол был важен как для команды, так и для меня. Игра даётся тяжело. Климат не очень понятный — то душно, то как будто дует кондиционер. А так игра хорошо складывается. „Зенит“ — хороший соперник. Можно сказать, выполнили план на первый тайм. Забили и выигрываем», — сказал Жемалетдинов в эфире телеканала «Наш футбол».
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