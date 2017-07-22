«Балтика» победила «Оренбург» благодаря голу на 88-й минуте

«Оренбург» потерпел поражение в матче третьего тура Футбольной национальной лиги с «Балтикой». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу калининградской команды.
Единственный гол на 88-й минуте забил полузащитник команды Игоря Черевченко Дмитрий Скопинцев.
В следующем туре «Оренбург» (3 очка) сыграет на выезде с «Енисеем». Игра пройдёт в Красноярске 26 июля. Соперником «Балтики» (7 баллов) в 4-м туре станет «Тамбов». Встреча состоится в Калининграде также 26 июля.
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