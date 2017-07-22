Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тосно» на матч второго тура российской Премьер-Лиги.
«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, Газинский, Подберёзкин, Жоаозиньо, Вандерсон, Классон.
Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Грицаенко, Налдо, Жигулёв, Перейра, Ристич, Сулейманов.
«Тосно»: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Кутин, Мелкадзе, Кашчелан, Карницкий, Галиулин, Заболотный, Нуну Роша.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Дудиев, Азабов, Мухаметшин, Альшин, Казаев, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Марков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Тосно». Начало — в 20:00 мск.