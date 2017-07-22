Рыбусь: в следующем году в РФПЛ на поле смогут находиться сразу 9 легионеров

Новичок «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился ожиданиями от возвращения в РФПЛ. По словам польского футболиста, со следующего сезона в матчах российского чемпионата на поле одновременно смогут находиться 9 легионеров. В настоящее время в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5», который предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.
«Думаю, «Локомотив» — это наилучший выбор для меня. Команда недавно выиграла Кубок России и сыграет в Лиге Европы. В следующем году в России многое изменится: в Лигу чемпионов смогут выходить сразу две команды, а третья будет играть в квалификации. Изменится также лимит на легионеров — сейчас на поле одновременно могут находиться пять иностранных игроков, а в скором времени смогут девять. Это поднимет уровень лиги.
На какой позиции я буду играть? Скорее всего, защитника. «Локомотив» играет по схеме 3-5-2, и я, вероятно, буду располагаться на фланге. В «Ахмате» я играл на правом и левом краю.
Сёмин? Я никогда не работал с ним, но играл с клубами, которые он возглавлял. Зато я знаю почти всех игроков «Локомотива», — цитирует Рыбуся Przeglad Sportowy.