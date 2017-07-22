Крыша стадиона «Санкт-Петербург» протекла во время матча «Зенит» — «Рубин»

Во время матча второго тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином» на стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша, передаёт корреспондент «Чемпионата». Игра проходит под закрытой крышей из-за дождливой погоды в Петербурге.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин». К 83-й минуте команды играют вничью — 1:1. В составе казанской команды голом отличился Рифат Жемалетдинов, за сине-бело-голубых забил новичок Себастьян Дриусси.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Зенит» — «Рубин» пройдёт под закрытой крышей