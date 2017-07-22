Бердыев: нужно ещё немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как я хочу

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в выездном матче 2-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:2).
«Не хватило внимательности на последних минутах. К тренерам «Зенита» вопрос: почему ребята, которые играли у меня, не могут здесь себя проявить. Два легионера на поле? Играет тот, кто предпочтительнее выглядит. Нужно ещё немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как я хочу. Всё будет в ближайшее время.
Вопрос по Каннуникову ко мне или к менеджменту клуба? Я не в курсе, что вы хотите спросить», — передаёт
слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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