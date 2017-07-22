«Крылья Советов» минимально обыграли «Авангард», «Кубань» проиграла «Волгарю»

«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в составе команды Андрея Тихонова на 14-й минуте забил нападающий Сергей Самодин.
Ещё в одном матче второго тура «Волгарь» на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Кубань» благодаря голам Алексея Сутормина, Дмитрия Кабутова и Алексея Бабыря. Краснодарцы почти весь второй тайм провели в меньшинстве из-за удаления Сергея Бендзя.
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