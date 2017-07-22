«Вест Хэм» объявил о переходе Арнаутовича из «Сток Сити»

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о трансфере нападающего «Сток Сити» Марко Арнаутовича. Ранее сообщалось, что «молотобойцы» заплатят за 28-летнего австрийца £ 24 млн.
Арнаутович перешёл в «Сток» в сентябре 2013 года из бременского «Вердера». В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Арнаутович провёл 32 матча (все — с первых минут), в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач, а также получил девять жёлтых карточек и один раз был удалён с поля.
Видео доступно на официальной странице ФК «Вест Хэм Юнайтед» в социальной сети «Твиттер».
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