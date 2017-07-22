Лунёв: думаю, в голе «Рубина» я виноват — не выручил

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1) в домашнем матче 2-го тура РФПЛ.
«На старте обычно теряются очки, хотелось бы этого избежать. Момент с пропущенным голом? Неожиданно произошло. Думаю, я виноват — не выручил. Должен был выручать. Хорошо, что команда поддержала, выиграли — 2:1, молодцы.
Как чувствую себя после травмы? Делал процедуры, которые мне рекомендовали. Немножко осталось, но сказали, что будет болеть ещё примерно полгода-год", — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Видео доступно на «Чемпионате».
Видео гола доступно в «Твиттере» РФПЛ.
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