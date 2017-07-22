Лунёв: игроки «Зенита» сами пока не знают, что такого ест Дриусси

У вратаря «Зенита» Андрея Лунёва после победы над казанским «Рубином» (2:1) в домашнем матче 2-го тура российской футбольной Премьер-Лиги спросили, что такого ест форвард Себастьян Дриусси, который забил два гола и принес питерцам победу.
«Да мы сами пока не знаем. Посмотрим. Парень сегодня два гола забил вроде, да? Красавец. Могу поздравить его с этим. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось. Будем ему помогать адаптироваться. Надеюсь, что дальше будет только лучше», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.
Манчини: я знал, что Дриусси забьёт «Рубину» два гола