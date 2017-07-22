Канунников: «Рубин» очень легко пропускает голы

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал поражение в выездном матче 2-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:2).
«Будем разбираться, делать выводы. Соперник во втором тайме начал активнее действовать, а мы низко сели, просто отдали фактически всё поле. Голы пропускаем очень легко. Не владея преимуществом, мы создаём очень хорошие моменты, но не забиваем и при этом пропускаем сами. Будем прибавлять. Не думаю, что мы сегодня заслуживали поражения», — передаёт слова Канунникова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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