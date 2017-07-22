Шатов: думаю, «Рубин» приехал в Петербург играть с «Зенитом» на ничью

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1) в домашнем матче 2-го тура РФПЛ.
«Главное, что добились положительного результата. Тем более что на старте сезона сложно показывать хорошую игру и добиваться результата. Надеюсь, будем прибавлять с каждой игрой. Хорошо, что проявили характер и выиграли у такой неуступчивой команды, которая всем составом играла от обороны. Думаю, они приехали сюда играть на ничью. Им нужно определённое время, чтобы сыграться, и тогда они будут представлять грозную силу.
Почему меняемся флангами с Кокориным? Это установка тренера. Когда он даёт команду, мы меняемся. Это не импровизация, это тренер так видит игру.
На данный момент поле в хорошем состоянии, можно играть в комбинационный футбол. Если сравнивать с тем, что было в конце прошлого сезона, то это небо и земля. Главное, чтобы оно выдерживало нагрузки и до конца первого круга оставалось таким», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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