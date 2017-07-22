Шатов — о дубле Дриусси в матче «Зенит» — «Рубин»: для этого его и брали

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1) в домашнем матче 2-го тура РФПЛ. Дубль оформил Себастьян Дриусси.
«Паредес и Дриусси — именно то, чего не хватало «Зениту»? Тяжело судить. Посмотрим. Только две игры прошло. Давайте не будем почивать на лаврах. Да, Дриусси забил два мяча, молодец. Для этого его и брали. Продолжит в том же духе — будет большой молодец. Поздравили ли его в раздевалке? Естественно. Мы все друг друга поздравили с тем, что вытащили такой матч», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Шатов: думаю, «Рубин» приехал в Петербург играть с «Зенитом» на ничью