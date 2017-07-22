Голкипер женской сборной Швейцарии пролежала восемь минут после удара в голову

Голкипер женской сборной Швейцарии Гаэль Тальманн во время матча группового этапа Евро-2017 с командой Исландии в столкновении с соперницей получила сильный удар в голову, вынося мяч из штрафной площади после подачи с фланга. Из раны на голове у Тальманн пошла кровь, и врачам пришлось наложить ей большую повязку, пишет Eurosport.
Несмотря на жёсткое столкновение, Тальманн продолжила встречу, пролежав на газоне около восьми минут. В итоге сборная Швейцарии победила со счётом 2:1.
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