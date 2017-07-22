Киевское «Динамо» выиграло у «Шахтёра» в матче чемпионата Украины

Киевское «Динамо» выиграло у «Шахтёра» в матче второго тура украинской Премьер-лиги. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 1:0 в пользу киевлян.
Единственный гол был забит в дебюте второго тайма. Отличился Дьёмерси Мбокани, результативную передачу на свой счёт записал Денис Гармаш.
После двух туров украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» имеет в активе шесть очков, а у «Шахтёра» три балла. В третьем туре киевляне сыграют с «Карпатами», а «Шахтёр» — со «Сталью».
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