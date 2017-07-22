«Краснодар» выиграл у «Тосно» благодаря голам Перейры и Жоаозиньо

«Краснодар» выиграл у «Тосно» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».
На исходе часа игры Маурисио Перейра подхватил мяч и на скорости вошёл в штрафную, после чего пробил низом в ближний угол, а вратарь допустил ошибку и не смог предотвратить гол.
На 67-й минуте Жоаозиньо после серии коротких передач вышел один на один и пробил в дальний нижний угол — мяч ударился в одну штангу, затем во вторую и перекатился через линию.
После двух туров в активе «Краснодара» шесть очков, «Тосно» не набрал ни одного балла.
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.
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