Шалимов: хорошо, что «Тосно» только дебютирует в РФПЛ — опыта им не хватило

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».
«Переломным моментом стал гол во втором тайме. Первый тайм плохой, много ошибались, медленно двигали мяч и дали сопернику создать моменты, которые могли закончиться голом в наши ворота. Хорошо, что «Тосно» только дебютирует в РФПЛ. У них мало игроков, поигравших в РФПЛ. Им этого опыта немножко не хватило. Но мы не можем так начинать игры.
Во втором тайме намного лучше сыграли, мяч двигали быстрее. Сказались наши опыт и мастерство, дожали соперника и ничего не дали им создать во втором тайме. Владели мячом, забили два гола, могли забить больше. Результат нормальный, игра как обычно, будем работать дальше», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».