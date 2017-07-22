Парфёнов: «Тосно» не повесит голову, будем прибавлять, нам есть куда расти

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Проиграли хорошей организованной команде, которая очень здорово играет в атаке. Первые 20 минут мы имели хорошие возможности, но играть надо не 20, а 90 минут. Будем прибавлять, извлечём правильные уроки.
Поражение неприятное, но приятных поражений и не бывает. Голову не повесим, будем двигаться, нам есть куда расти», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
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