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Фонсека: расстроен только поражением, «Шахтёр» сыграл на 100% своих возможностей

22 июля 2017, суббота. 22:22. Футбол

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо». Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 1:0 в пользу киевлян.

«Проиграли сегодня, потому что в футболе такое происходит: побеждает тот, кто забивает. Сегодня такой командой было „Динамо“. Несмотря на это, я доволен действиями своих подопечных. Расстроен только поражением. Футболисты нашей команды сегодня сделали все, что могли.

Считаю, мы сыграли на сто процентов своих возможностей, я могу лишь гордиться своими ребятами. Сегодня нам пришлось играть с соперником, который глубоко закрывался на своей половине поля — такую оборону тяжело было вскрыть.

Мы создавали огромное количество моментов, у „Динамо“ же их почти не было. Сегодня был такой футбол, что одна команда доминировала, а вторая пыталась выходить в контратаки, когда у нее были такие возможности, и в одном случае таким шансов воспользовалась», — сказал Фонсека в интервью телеканалу «Футбол 1».

Киевское «Динамо» выиграло у «Шахтёра» в матче чемпионата Украины
Источник: Телеканалы Футбол 1/Футбол 2 Сообщить об ошибке
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Динамо Киев Шахтёр Донецк Паулу Фонсека
Новости. Футбол
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