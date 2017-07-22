Фонсека: расстроен только поражением, «Шахтёр» сыграл на 100% своих возможностей

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо». Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 1:0 в пользу киевлян.
«Проиграли сегодня, потому что в футболе такое происходит: побеждает тот, кто забивает. Сегодня такой командой было „Динамо“. Несмотря на это, я доволен действиями своих подопечных. Расстроен только поражением. Футболисты нашей команды сегодня сделали все, что могли.
Считаю, мы сыграли на сто процентов своих возможностей, я могу лишь гордиться своими ребятами. Сегодня нам пришлось играть с соперником, который глубоко закрывался на своей половине поля — такую оборону тяжело было вскрыть.
Мы создавали огромное количество моментов, у „Динамо“ же их почти не было. Сегодня был такой футбол, что одна команда доминировала, а вторая пыталась выходить в контратаки, когда у нее были такие возможности, и в одном случае таким шансов воспользовалась», — сказал Фонсека в интервью телеканалу «Футбол 1».