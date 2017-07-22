Зидан: Данило уходит, он больше не тренируется с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил информацию о том, что защитник Данило покидает мадридскую команду. По данным СМИ, бразилец продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
«Данило уходит. Он больше не тренируется с нами», — цитирует Зидана британский интернет-портал The Sun.
Данило перешёл в «Реал» в 2015 году из «Порту». «Королевский клуб» заплатил за него € 31,5 млн. По итогам предыдущего сезона 26-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 2 результативных передач.
Данило перейдёт в «Манчестер Сити» за € 35 млн