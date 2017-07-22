Чех продемонстрировал навыки рэпа во время турне «Арсенала» по Азии

Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех продемонстрировал навыки рэпа во время тура английского клуба по Азии.
35-летний футболист упомянул об ассистентских способностях полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который, как надеется Чех, поможет новичку «канониров» Александру Ляказетту забить много голов в предстоящем сезоне. Действия Чеха вызвали положительные эмоции и смех партнёров.
Описанные события случились до того, как «канониры» проиграли «Челси» в товарищеском матче со счётом 0:3.
Видео доступно в «Твиттере».
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