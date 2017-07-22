Манчини: увидите меня в шарфе «Зенита», когда будет холодно

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (2:1) во втором туре РФПЛ, а также ответил на вопрос, когда он наденет клубный шарф. Итальянец в прошлых командах часто появлялся на матчах в шарфах.
«Игра была очень тяжёлая, «Рубин» отлично играл в обороне, у них всё получалось, а нам нужно было играть острее в атаке и быть более напористыми. По большей части замены связаны именно с этим. Плюс не все игроки готовы на сто процентов. Чтобы освежать игру, мы должны производить замены.
Когда увидите меня в шарфе «Зенита»? Когда будет холодно», — сказал Манчини в программе «По горячим следам».
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