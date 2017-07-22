Бердыев: голы от «Зенита» обидные, но поучительные

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в выездном матче 2-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:2) и отметил, что пропущенные голы должны стать уроком для казанского гола.
«Не хватило концентрации на последних минутах, однако мы идём к тому, чтобы стабилизировать игру в обороне. Голы от «Зенита» обидные, но поучительные.
Говорите, мы почти ничего не давали создавать сопернику? В целом — да. Тем обиднее поражение», — сказал Бердыев в программе «По горячим следам».
Победный гол Дриусси можно посмотреть в YouTube.
Дриусси: футбол в России для меня абсолютно другой, но я всё принимаю спокойно