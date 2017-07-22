Лаборде пропустил матч «Краснодар» — «Тосно» из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде, сделавший дубль в матче 1-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:1), пропустил игру 2-го тура с «Тосно» по медицинским показаниям. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».
В программе «По горячим следам» сообщили, что у колумбийского футболиста травма. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления Лаборде на данный момент неизвестны.
В третьем туре РФПЛ «Краснодар» на выезде сыграет со «Спартаком» (31 июля).
Шалимов: хорошо, что «Тосно» только дебютирует в РФПЛ — опыта им не хватило