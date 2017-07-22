Хацкевич: «Динамо» К отлично действовало без мяча, не дав «Шахтёру» разбежаться

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от победы над «Шахтёром» в матче второго тура украинской Премьер-лиги. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 1:0 в пользу киевлян.
«Сыграли сегодня дисциплинированно, организованно. При этом в первом тайме нам очень хорошо давался переход от обороны к атаке. Кроме того, считаю, что сегодня игра без мяча была у нас на очень высоком уровне — мы не дали сопернику разбежаться, крайние полузащитники и опорные полузащитники не позволили «Шахтеру» быстро переходить от обороны к атаке.
Мы проанализировали прошлую игру с «Шахтером», сделали выводы. Сегодняшний матч показал, что играть можно с любым соперником, если действуешь дисциплинированно. И тогда в любом поединке можно добиться положительного результата.
Что касается замен, то все они были продиктованы физическим состоянием футболистов, которые оставили сегодня на поле много сил. Мбокани и Гармаш сами дали понять, что уже нуждаются в замене; что касается Гонсалеса, то и его замена напрашивалась: он очень здорово, сильно провел первый тайм, но с какого-то момента стало понятно, что мы нуждаемся в том, чтобы освежить его фланг — именно там стала часто возникать острота со стороны «Шахтера»», — цитирует Хацкевича «Динамо Киев от Шурика».