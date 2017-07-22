Парфёнов: план «Тосно» практически сработал, но «Краснодар» пришёл в себя

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в выездном матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Почти все сделали, к чему готовились. К сожалению, нас хватило на 20 минут качественного футбола, где мы могли забить. Этот план практически сработал, но соперник пришел в себя. Тяжело играть в открытый футбол с командой, чуть-чуть не дотерпели.
Мы хорошо выходили, получалось наверху прессинговать соперника. Потом начали ошибаться при выходе из обороны в атаку, давление на нас наслаивалось. Без мяча перемещаться… концентрация была потеряна. Резерв? Это наше терпение, работа и вера в то, что мы делаем. Задачи на сезон — выходить на каждую игру как на финальную», — цитирует Парфенова сайт «Тосно».
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