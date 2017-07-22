Кашчелан: «Краснодар» играет в самый красивый футбол в России

Полузащитник «Тосно» Младен Кашчелан прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в выездном матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Что случилось с „Тосно“ во второй половине? Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию. Просто „Краснодар“ не отступал от своей игры, всё время играл в свой футбол: в пас, комбинационно. Они сотворили себе шанс, после которого забили очень хороший и красивый гол, а затем – ещё один.
В первые 15-20 минут у нас было пару моментов. Если бы мы их забили, возможно, игра была бы совсем другой. Сейчас мы можем только предполагать это. Однако „Краснодар“ всё равно играл в обороне сконцентрировано и не давал нам забить. „Краснодар“ – это команда, которая играет в самый красивый футбол в России. Я это много раз говорил, и повторю ещё раз.
Что не хватает „Тосно“? Думаю, что у нас всё есть, просто нам где-то немного не везёт. Чуточку везения бы. Ну и сильнее тренироваться, разбирать игры, стараться выиграть», — цитирует Кашчелана Rusfootball.