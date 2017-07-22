Жигулёв: конечно, Смолова «Краснодару» не хватает

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков». Форвард Федор Смолов пропустил игру из-за травмы.
«Самое главное, что мы выиграли в первой нашей домашней игре в сезоне. Мы выиграли, порадовали болельщиков. Спасибо им, что сегодня пришли. На стадионе была потрясающая атмосфера. Я думаю, что в первом тайме и „Тосно“, и мы были более заряжены, так как было больше сил у команд. За счет контроля мы получили больше моментов.
Конечно, Феди Смолова не хватает. Хорошо, что получается выигрывать пока так. Ситуация сложилась такая, что ничего не поделаешь», — цитирует Жигулева Rusfootball.