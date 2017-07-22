Афонин и Карасёв не помогут «Анжи» в игре с «Локо», участие Мамтова под вопросом

Три футболиста «Анжи» попали в лазарет по итогам матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» (1:0), информирует пресс-служба махачкалинской команды.
«Вадим Афонин получил ушиб голени. У Павла Карасёва надрыв мышцы живота. Оба полузащитника вернутся в строй примерно через 7-10 дней и соответственно во встрече с «Локомотивом» принять участие не смогут. Неизвестно, сыграет ли в ближайшем туре Мамтов, у нападающего — ушиб бедра.
Продолжает проходить лечение Чайковский. А вот Тетрашвили и Удалый занимаются по индивидуальной программе», — сообщается на официальном сайте «Анжи».
Матч третьего тура РФПЛ «Локомотив» — «Анжи» пройдёт в Черкизово 30 июля.
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