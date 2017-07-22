«Андерлехт» выиграл у «Зюлте-Варегема» в матче за Суперкубок Бельгии. Встреча проходила в Брюсселе на стадионе «Констант ван ден Сток» и завершилась со счетом 2:1.
В дебюте матча Дэви Де Фау вывел «Зюлте-Варегем» вперед. На 46-й минуте Софьян Ханни провел ответный мяч, а на исходе часа игры Адриен Требель забил второй гол «Андерлехта».
«Андерлехт» выиграл Суперкубок Бельгии в 13-й раз, закрепившись на втором месте по этому показателю. Лидером с 14-ю победами остается «Брюгге», «Зюлте-Варегем» ни разу не брал этот трофей.
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