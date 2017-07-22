Синицын: «Краснодару» нужно было не просто бегать, а чтобы мяч быстрее ходил

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».
«Приятно побеждать. „Тосно“ оказал серьезное сопротивление нам в первой половине игры. Не сказать, что мы это не ждали – недооценки не было, мы готовились к игре. Хорошо, что во втором тайме получилось забить. И сами раскрепостились, и сопернику показали, что ход матча будет переломить тяжело. Нам нужно было просто начать быстрее играть. Не просто бегать, а чтобы мяч быстрее ходил. Только в этом заключалась проблема. Как прибавили в скоростях, игра начала получаться.
»Тосно" — хорошая и добротная команда, боевитая. Не будет легким соперником для кого-нибудь. Все будут бороться с ней. Первый тайм сегодня был довольно активным. Нужно было всегда в тонусе. Во второй половине соперник, наверное, да – устал, и больше времени стал уделять внимания обороне", — цитирует Синицына Rusfootball.