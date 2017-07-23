Классон: не знаю причин, но с командами вроде «Тосно» во 2-м тайме всегда легче

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».
«Это было очень большое облегчение, когда матч закончился. Встреча была очень непростой, особенно – первый тайм. Всегда, когда играешь с такими командами, которые большими силами играют в обороне, то это очень непросто. Очень важно забить первый мяч, после этого становится гораздо легче. Когда играешь против таких команд, всегда оказывается, что во втором тайме играть против них легче. Я не знаю, в чем причина. Наверное, сочетание обоих факторов: „Тосно“ устал, а у нас стали появляться варианты для атак, и Перейра вышел свежим и сразу включился в игру.
В Швеции, если и я и играл форварда, то в паре с другим. А тут я впервые в жизни играл выделенного нападающего на острие атаки. Я стараюсь делать все, чтобы команде было лучше. Но более комфортно я себя чувствую в центре поля в полузащите», — цитирует Классона Rusfootball.