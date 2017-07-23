Талалаев: говорить, что в 21 год футболист – юный, это загонять себя в тупик

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал победу своих подопечных над «Спартаком-2» (3:0) в матче третьего тура первенства ФНЛ, а также рассказал о том, как клуб привлекает молодых игроков в команду.
«Играли с очень хорошей командой, которая технически индивидуально очень сильна. Мы понимали, что главное – не попасться на кинжальные атаки соперника. Главным фактором считаю, что выиграли единоборства и сыграли очень дисциплинированно. То, что задумывали, планировали, получалось.
Очень рад за нападающих. Часовских сыграл один из лучших своих матчей за время моего присутствия в команде. Было много критики в адрес моих футболистов. Думаю, что этим матчем они сняли все вопросы. Критиковать можно тренеров за неправильную подготовку. Кто внимательно следит за нашим клубом, мы говорили, что в старт сезона войдём под нагрузками и в первых шести турах будем продолжать работу, чтобы решать серьёзные задачи. Этот матч показал, что мы на верном пути, если мы играем с лучшей молодёжью России с хорошим преимуществом, дисциплинированно.
Команда «Спартак-2» всегда продолжает играть в футбол, даже когда проигрывает. Мы видели уровень игроков «Спартака», они более оснащены технически, более разнообразно. У нас Часовских к 26 годам восполняет пробелы, допущенные в юности. Тот же Влад Рыжков, который к нам пришёл, он в 18 лет забивал в Европе. Ну, я когда был в «Торпедо», в 18 лет в первую сборную вызывался, «Реалу» забивал в 19 лет. Говорить о том, что в 21 год футболист – юный, это загонять себя в тупик. Это игроки с определенным балансом, который у них есть. Есть то, за что мы цепляемся и развиваем эти качества. Мы перелопатили всех возможных игроков.
Смотрим ребят 2000 года, чтобы привлекать их. Конечно, мне хочется, чтобы было больше местных одаренных воспитанников", — сказал Талалаев после матча.