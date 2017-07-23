Клопп: всё изменится, если Неймар действительно перейдёт в «ПСЖ» за € 222 млн

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Вокруг много слухов. Один из них — о продаже Коутиньо. Если же про Неймара не слухи, то это уже больше, чем следующий уровень. Это трансфер с другой планеты.
Действительно, € 222 млн? Я не могу поверить, что это реально можно состояться. Если переход всё же совершится, то всё изменится», – цитирует немца Liverpool Echo.
Ранее сообщалось, что бразилец согласовал условия контракта с парижанами и будет получать во Франции € 30 млн в год.