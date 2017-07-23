«Зенит» предложил € 4 млн за 23-летнего аргентинского центрального защитника

«Зенит», находящийся в поиске центрального защитника, обратил внимание на 23-летнего аргентинца Хермана Конти, выступающего на родине за «Колон», сообщает TyC Sports.
Интернет-издание отмечает, что «Зенит» предложил за Конти € 4 млн, стороны близки к соглашению, сделка может состояться на следующей неделе.
Конти может стать третьим аргентинцем в составе «Зенита», ранее ряды петербургской команды пополнили его соотечественники полузащитник Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Рост Конти — 1,93 м., вес — 80 кг.
Статистику Конти в прошлом сезоне чемпионата Аргентины можно посмотреть на «Чемпионате».