Гранквист стал вторым футболистом, сыгравшим 150 матчей за «Краснодар»

Матч второго тура РФПЛ с «Тосно» (2:0) стал для защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста 150-м за время выступлений в клубе.
Швед стал вторым после бразильского хавбека Жоаозиньо игроком клуба, достигшим этого рубежа. Бразилец выступает за «быков» с 2011 года и провёл в общей сложности 192 официальных матча.
Гранквист перешёл в «Краснодар» в 2013 году из итальянского «Дженоа». В 150 матчах 32-летний шведский футболист забил восемь голов и получил 30 жёлтых карточек.
В матче с «Тосно» швед вышел в стартовом составе и провёл полную встречу.