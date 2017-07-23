Берлускони исключил возможность возвращения в футбол

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони исключил возможность своего возвращения в футбол.
«Это нереальная идея. Я продал «Милан», который был частью моего сердца, потому что в современном футболе нужны значительные средства. Лишь иностранные компании могут их обеспечить.
Это был сложный болезненный, но необходимый выбор. И я надеюсь, он позволит «Милану» снова быть конкурентоспособным.
Хотя я больше не президент «Милана», а компания Fininvest больше не является владельцем клуба, я всегда буду их фанатом номер один.
Каждые выходные я буду продолжать поддерживать «Милан» с той же страстью, что прежде, переживать его победы и поражения», – цитирует Берлускони Football Italia со ссылкой на Tiscali News.
Берлускони занял пост президента клуба в 1986 году и продал клуб китайскому консорциуму весной 2017 года.