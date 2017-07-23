Сборная США стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США под руководством Брюса Арены вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ. В полуфинальном матче американцы выиграли у представителей Коста-Рики со счётом 2:0.
На 72-й минуте вперёд сборную США вывел нападающий Джози Алтидор, а затем форвард Клинт Демпси точным ударом упрочил лидерство своей команды, установив итоговый счёт встречи.
В другом полуфинале сразятся команды Ямайки и Мексики. Финал турнира состоится 27 июля на стадионе «Левайс» в городе Санта-Клара, штат Калифорния.
Действующим чемпионом турнира является сборная Мексики, которая в 2015 году в финале победила Ямайку.