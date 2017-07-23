Заболотный: у «Тосно» в матче с «Краснодаром» почти ничего не получилось

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в выездном матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«У нас сегодня почти ничего не получилось, за исключением редких моментов. У нас не получалось зацепиться за мяч, а „Краснодар“ хорошо атаковал. Во второй половине уже начали более-менее, но потом немного упустили игру и пропустили курьёзный гол. „Краснодар“ после этого уже полностью доминировал.
Мы хотели меньше дать свободы „Краснодару“ впереди и действовать на контратаках. По возможности накрывать защитников, не давая им быстро переводить мяч с фланга на фланг. Естественно, что были вылазки на чужую половину поля, но получались они не очень хорошо.
Пока рано судить, чего нам не хватает. Надо со стороны посмотреть эту игру. У нас сложный старт сезона: с самого начала играем со всеми лидерами почти, приличные команды. Будем смотреть и анализировать. Ещё ничего не потеряно, всё впереди», — цитирует Заболотного Rusfootball.