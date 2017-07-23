Моуринью: никогда не чувствовал за Бэйлом и Роналду желания уйти из «Реала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, интересовался ли клуб игроками «Реала» Гаретом Бэйлом и Криштиану Роналду.
«Ситуация с Бэйлом та же, что и с Роналду. Было понятно, что Гарет любит „Реал“. Сейчас Роналду и Бэйл в хорошей ситуации, и я никогда не чувствовал за ними желания уйти, так что зачем нам тратить время на это?» — цитирует Моуринью ESPN FC.
Также португальский специалист сообщил, что голкипер Давид де Хеа, которым интересовался «Реал», не покинет «МЮ» этим летом.
«Могу гарантировать, что де Хеа не уйдёт в этом сезоне. Ему будет сложно уйти, на мой взгляд. „Реал“ контактировал с нами по поводу него на протяжении длительного времени, но потом закрыл переговоры», — сказал Моуринью.
Моуринью: в «МЮ» не видят причин, по которым Роналду может уйти из «Реала»