«Динамо» – «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

23 июля в Химках на стадионе «Арена Химки» состоится матч второго тура РФПЛ между «Динамо» и «Уралом». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал».
Встречу 23.07.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.
Ранее команды встречались друг с другом 17 раз. 11 раз победу праздновали футболисты «Динамо», три раза матч завершился вничью, три раза сильнее оказывались игроки «Урала». Последняя встреча между ними состоялась в марте 2016 года и завершилась вничью 1:1.