Кейн: лучше не брать никого, чем купить футболиста, который не подходит команде

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн оценил шансы лондонской команды выиграть АПЛ в грядущем сезоне нынешним составом.
«Мы действительно считаем, что у нас достаточно сильный состав, мало что поменялось по сравнению с прошлым сезоном. Тренер примет правильные решения. До закрытия трансферного окна ещё много времени, поэтому паниковать нет смысла.
На мой взгляд, лучше не брать никого, чем купить футболиста, который не подходит твоей команде. Если тренер заприметит какого-то игрока, то он, конечно, должен убедиться, что тот подходит команде.
Что касается меня, то мне нравится в «Тоттенхэме», я считаю, что мы одна из лучших команд не только в Англии, но и в Европе. Я рад тому, что нас ждёт», – сказал Кейн в интервью ESPN FC.
Жинола: если «Тоттенхэм» хочет что-то выиграть, ему нужно сохранить Кейна