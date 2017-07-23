Эль-Шаарави: в следующем сезоне «Роме» нужно выиграть трофей

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился ожиданиями от предстоящего сезона и отметил, что римляне нацеливаются на трофей.
«Наша цель должна быть проста — выиграть трофей. Нам это нужно, потому что болельщики этого заслуживают. Думаю, что игроки тоже заслуживают трофея, потому что мы отлично справляемся со своими обязанностями.
Что касается личной цели, то я хочу начать чемпионат так же, как и закончил прошлый сезон, и, конечно, было бы неплохо забить много голов. У меня была небольшая травма, но сейчас я иду на поправку и скоро буду в полном порядке», — сказал игрок в эфире Roma TV.
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