М'Вила: «Рубин» неплохо сыграл с «Зенитом», особенно в обороне

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила прокомментировал поражение в выездном матче 2-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:2).
«Конечно, все огорчены этим поражением. Неплохо сыграли, особенно в обороне. Весь матч довольно хорошо оборонялись. Первыми забили, но так получилось, во втором тайме пропустили дважды. В конце матча и усталость сказалась, потеря концентрации. Обидный гол в добавленное время. Естественно, все расстроены.
У нас довольно сыгранная связка с Алексом Сонгом и Магомедом Оздоевым, мы друг друга понимаем. Но, к сожалению, второй матч у нас неудачный результат. Будем надеяться, что дальше будет лучше. И мы с партнёрами будем ещё лучше понимать друг друга», — цитирует игрока сайт «Рубина».
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