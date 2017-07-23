«Реал» объявил о достижении договорённости с «Манчестер Сити» по переходу Данило

«Реал» объявил о достижении договорённости с «Манчестер Сити» по переходу защитника Данило. Пресс-служба «Сити» подтвердила эту информацию, сообщив, что футболист уже подписал контракт с «горожанами» на пять лет.
Ранее СМИ сообщали, что английская команда заплатит за 26-летнего игрока € 35 млн.
По итогам предыдущего сезона Данило принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 2 результативных передач. Защитник перешёл в «Реал» в 2015 году из «Порту».
Фото доступно на официальной странице ФК «Манчестер Сити» в социальной сети «Твиттер».
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