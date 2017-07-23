Данило: многие хотели меня купить, но я всегда стремился играть у Гвардиолы

Защитник Данило поделился впечатлениями от перехода из мадридского «Реала» в «Манчестер Сити».
«Я очень счастлив перейти в «Манчестер Сити». Некоторые клубы очень хотели меня купить, но я всегда стремился играть у Хосепа Гвардиолы. Как только я услышал об интересе с его стороны, то сразу понял, что хочу стать игроком „Сити“.
Мне уже не терпится приступить к работе, с нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде в ближайшие недели», — цитирует Данило сайт «Сити».
Ранее СМИ сообщали, что английская команда заплатит за 26-летнего игрока € 35 млн.
«Реал» объявил о достижении договорённости с «Манчестер Сити» по переходу Данило