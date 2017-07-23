Матип: прошлый сезон не был худшим в карьере, но во многом мне нужно прибавлять

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассказал о подготовке к предстоящему сезону-2017/18.
«Прошлый сезон не был худшим в карьере, но во многом мне нужно прибавлять. И я это сделаю. Понятно, что для этого потребуется определённое время, но все в „Ливерпуле“ меня полностью поддерживают. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть к АПЛ, к новой команде и партнёрам, к требованиям нового тренера. Поэтому я надеюсь, что всё ещё могу прибавить.
Я работаю над своей физической подготовкой, у меня нет проблем со здоровьем. Надеюсь подойти к старту сезона в оптимальной форме», — цитирует Матипа Liverpool Echo.
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