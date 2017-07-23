С 21 по 26 августа в Петербурге пройдёт футбольный фестиваль PetersburgCup

С 21 по 26 августа 2017 года в Санкт-Петербурге пройдёт V Международный детско-юношеский футбольный фестиваль PetersburgCup — первый подобный масштабный проект в стране, направленный на популяризацию и развитие массового детско-юношеского спорта.
Ключевым отличием PetersburgCup является обеспечение условий для равного участия не только профессиональных, но и любительских команд, что создает возможность активного привлечения всех молодых любителей футбола.
Организаторами футбольного фестиваля является Региональная общественная физкультурно-спортивная организация РОФСО «Федерация школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная Лига». Фестиваль проводится при содействии Российского Футбольного Союза, Федерации футбола Санкт-Петербурга и Администрации Санкт-Петербурга.
За все годы проведения в футбольном фестивале приняли участие 448 команд в возрасте от 7 до 19 лет. Это команды из Санкт-Петербурга, городов России, а также Испании, Турции, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Абхазии и Казахстана.
В этом году фестиваль отмечает свой первый юбилей и принимает новых гостей. В списке приглашённых —команда футбольной академии «Спартака», которая участвует в фестивале впервые, ФК «Левадия» из Эстонии, коллектив болгарского «Лудогорца» и постоянный участник фестиваля футбольная академия «Динамо» имени Л.И. Яшина. В третий раз в город на Неве приедут команда футбольной школы ФК «Астрахань, игроки московской «Смены» также не упустили возможность посоревноваться с питерскими сверстниками. Также на турнире среди прочих сыграют сборная Литвы и тбилисское «Динамо».
Полная информация о футбольном фестивале PetersburgCup 2017 на официальном сайте фестиваля – www.petersburgcup.ru