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С 21 по 26 августа в Петербурге пройдёт футбольный фестиваль PetersburgCup

23 июля 2017, воскресенье. 11:56. Футбол

С 21 по 26 августа 2017 года в Санкт-Петербурге пройдёт V Международный детско-юношеский футбольный фестиваль PetersburgCup — первый подобный масштабный проект в стране, направленный на популяризацию и развитие массового детско-юношеского спорта.

Ключевым отличием PetersburgCup является обеспечение условий для равного участия не только профессиональных, но и любительских команд, что создает возможность активного привлечения всех молодых любителей футбола.

Организаторами футбольного фестиваля является Региональная общественная физкультурно-спортивная организация РОФСО «Федерация школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная Лига». Фестиваль проводится при содействии Российского Футбольного Союза, Федерации футбола Санкт-Петербурга и Администрации Санкт-Петербурга.

За все годы проведения в футбольном фестивале приняли участие 448 команд в возрасте от 7 до 19 лет. Это команды из Санкт-Петербурга, городов России, а также­ Испании, Турции, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Абхазии и Казахстана.

В этом году фестиваль отмечает свой первый юбилей и принимает новых гостей. В списке приглашённых —команда футбольной академии «Спартака», которая участвует в фестивале впервые, ФК «Левадия» из Эстонии, коллектив болгарского «Лудогорца» и постоянный участник фестиваля футбольная академия «Динамо» имени Л.И. Яшина. В третий раз в город на Неве приедут команда футбольной школы ФК «Астрахань, игроки московской «Смены» также не упустили возможность посоревноваться с питерскими сверстниками. Также на турнире среди прочих сыграют сборная Литвы и тбилисское «Динамо».

Полная информация о футбольном фестивале PetersburgCup 2017 на официальном сайте фестиваля – www.petersburgcup.ru

Результат 2-го фестиваля НФЛ был пересмотрен из-за участия игрока-профессионала
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
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