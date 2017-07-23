«Ростов» – «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

23 июля в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» состоится матч второго тура РФПЛ между «Ростовом» и «Ахматом». Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Ахмат».
Встречу 23.07.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.
Ранее команды встречались друг с другом 21 раз. Семь раз победу праздновали футболисты «Ростова», семь раз матч завершился вничью, семь раз сильнее оказывались игроки «Ахмата». Последняя встреча между ними состоялась в марте 2017 года и завершилась вничью 0:0.