Кьеллини: сложно противостоять Месси и Неймару, находясь не на пике формы

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мыслями о поражении в матче с «Барселоной» (1:2) в Международном кубке чемпионов. 32-летний футболист во втором тайме забил единственный гол туринской команды.
«Это была первая игра, она получилась сложной. Мы тренировались всего одну неделю, по ходу которой упорно работали в Турине. Очень сложно противостоять Месси и Неймару, находясь не на пике физической формы, но в целом мы довольны. Будем продолжать работать и улучшать свои кондиции», — цитирует Кьеллини сайт «Ювентуса».
Дубль Неймара помог «Барселоне» выиграть у «Ювентуса»